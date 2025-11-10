В Перми завершили строительство нового участка набережной Камы

Для детей на ней оборудовали деревянную площадку-песочницу

ПЕРМЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Строительство нового участка набережной Камы от площади Трех столетий до Мотовилихинских заводов завершили в Перми. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.

"Завершили строительство нового участка набережной в краевой столице. Сегодня осмотрел участок длиной 1,5 км - от площади Трех столетий до Мотовилихинских заводов. <…> Уверен, уже в этом сезоне гости набережной оценят новый участок. А следующим летом он превратится в настоящее место притяжения спортсменов, молодежи и семей с детьми", - сообщил глава региона.

Раньше пермская набережная заканчивалась на площади у Речного вокзала (сейчас - площадь Трех столетий), далее по берегу реки в сторону Мотовилихинских заводов были выложены только бетонные плиты. Этот участок набережной связывает Ленинский и Мотовилихинский районы города. Сейчас, по словам губернатора Прикамья, здесь появилось современное общественное пространство.

Как выглядит новая набережная

Строительство нового участка набережной началось в начале 2024 года. За это время на новом участке набережной Камы было возведено более 500 м подпорных стен, проложены километры сетей водоснабжения, бытовой и дождевой канализации, электроснабжения и наружного освещения. Весь участок набережной делится на променадную - нижнюю - часть и верхнюю - с пешеходной и велосипедной дорожками, где положено антискользящее покрытие. На променадной части шириной шесть метров уложена тротуарная плитка, обустроено ограждение. Здесь также появились современные скамейки, урны и освещение в едином стиле, соответствующем остальной части набережной. Кроме того, на новом участке набережной высадили деревья, кустарники и разнотравье, обустроили газоны, оформили декоративные клумбы с использованием камней с Вижайского карьера и растений из питомников Пермского края. Основное озеленение дополнили кадками с деревьями и многолетними кустарниками.

Для детей на набережной оборудовали деревянную детскую площадку-песочницу. Помимо этого, на новом участке построили два здания, в которых разместятся пункт проката роликовых и ледовых коньков, а также комната матери и ребенка, туалет и пространство для будущей точки общепита. На кровле пункта проката появится стоянка для велосипедов, а на крыше многофункционального павильона - тихая зона с лавочками.

По данным правительства Прикамья, отдельное внимание при благоустройстве этой территории было уделено использованию природных материалов и озеленению - здесь использованы текстурированный бетон и дерево, песчаное покрытие игровых зон, злаковые и цветущие многолетники, а также влаголюбивые растения, устойчивые к уральскому климату. Еще одним элементом декора набережной стали муралы с архитектурно-художественной подсветкой на подпорных стенах. На них изображена география бассейна реки Камы - города, расположенные вдоль течения реки, их достопримечательности и подводные обитатели главной водной артерии региона: от стерляди и тайменя до хариуса и щуки.