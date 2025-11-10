На Белгородчине планируют ввести летние оплачиваемые стажировки для профильных классов

БЕЛГОРОД, 10 ноября. /ТАСС/. Правительство Белгородской области планирует организовать оплачиваемые стажировки на предприятиях региона для учащихся профориентационных агротехнологических классов в период летних каникул. Об этом сообщила пресс-служба правительства области со ссылкой на губернатора Вячеслава Гладкова.

"Главная особенность профильных классов - максимальное погружение школьников в реальные задачи различных технологических процессов и в организацию производства для понимания полного цикла создания продукции. Для этого еженедельно дети проводят на производстве полный учебный день. Помимо этого, поручил проработать с якорными предприятиями возможность организации во время каникул оплачиваемых стажировок для практической отработки полученных во время учебы навыков", - сказал Гладков.

В 2025 году в школах региона было открыто 16 агротехнологических классов, в которых начали обучение 650 человек, отметили в пресс-службе. Учебные заведения оснастили необходимым оборудованием: учебно-лабораторными комплектами, приборами для 3D-моделирования и VR-комплексами с программным обеспечением.

"Из ключевых замечаний: профильные классы - это не только экскурсии на предприятия. Это совсем другой уровень вовлеченности в работу по погружению в азы профессии. Агро-комплексы сегодняшнего дня - организации мирового масштаба с самими современными подходами и оборудованием. Мы обязаны проводить большую работу с работодателями, родителями и школьниками", - пояснил Гладков, чьи слова цитирует пресс-служба.

Отмечается, что с нового учебного года на базе школы № 48 в Белгороде и образовательного учреждения "Моя школа" в селе Репное Белгородского района также открылись первые в регионе профориентационные классы по направлению "Дорожная деятельность".

"Особое внимание также уделяется профессиональной переподготовке - 105 педагогов из школ прошли обучение в Российском государственном аграрном университете МСХА имени К. А. Тимирязева, еще у 20 наставников стартовала дополнительная образовательная программа от работодателей", - добавили в пресс-службе.