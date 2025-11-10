В Курганской области запустят мусоросортировочный комплекс в 2027 году

Общий объем инвестиций составит порядка 3,8 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Комплекс по сортировке мусора мощностью 160 тыс. тонн в год в Курганской области будет запущен в эксплуатацию в 2027 году при поддержке правительства РФ, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Общий объем инвестиций в проект составит порядка 3,8 млрд рублей.

Ранее ТАСС сообщал, что правительство РФ дополнительно направит более 6 млрд рублей на создание инфраструктуры для переработки твердых коммунальных отходов (ТКО) в четырех регионах, среди которых Курганская область.

"Правительством РФ поддержан очередной масштабный проект Курганской области - регион получит порядка 2 млрд рублей на строительство мусоросортировочного комплекса. <…> [Субсидия] пойдет на строительство комплекса по сортировке мусора мощностью 160 тыс. тонн в год с участком компостирования. <…> По планам мусоросортировочный комплекс должен быть введен в эксплуатацию в сентябре 2027 года, а в ноябре 2029 года - полигон захоронения отходов. Предполагается, что общий объем инвестиций составит порядка 3,8 млрд рублей", - сказано в сообщении пресс-службы.

Строительство объектов позволит достичь стопроцентного показателя по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов в Курганской области. Это позволит пускать на переработку половину отходов и половину захоранивать. "Для жителей Курганской области это не просто новое предприятие. Грамотная сортировка твердых отходов решает экологические проблемы, позволяет экономить ресурсы, пускать отходы в переработку, сокращать количество свалок, заботясь об окружающей среде", - процитировали в пресс-службе заместителя главы региона Анатолия Воробьева.