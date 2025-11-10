В Югре на участке трассы ввели ограничения скорости

Причиной ограничений стали неблагоприятные метеоусловия

Редакция сайта ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 ноября. /ТАСС/. Ограничение максимальной скорости на участке федеральной трассы "Иртыш" с 0 по 123 км в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре снижено до 70 км/ч из-за неблагоприятных метеоусловий (НМУ). Об этом сообщили в окружном управлении автодорог.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями, снег, метель, сильный боковой ветер, ограниченная видимость вводится временное ограничение максимальной скорости 70 км/ ч на автомобильной дороге Иртыш км 0-123", - сказано в сообщении.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, ночью 11 ноября в округе ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха минус 12-17 градусов. Днем осадки сохранятся, столбик термометра покажет минус 1-6 градусов.