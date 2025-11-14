Статья

"Шанс каждому": "Абилимпикс" расширяется и становится социальным лифтом

В Москве подвели итоги Национального чемпионата "Абилимпикс". Победителями чемпионата стали 450 человек. Они получили сертификаты на дополнительное образование и дополнительное профессиональное образование, а также на приобретение специализированных технических средств реабилитации

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба ИРПО

"Абилимпикс" проходил в Москве с 30 октября по 2 ноября, в нем приняли участие более 1 тыс. конкурсантов: учащиеся школ в возрасте от 14 лет, студенты образовательных организаций среднего и высшего образования, работающие граждане с инвалидностью или лица, имеющие ограниченные возможности здоровья (ОВЗ). Они соревновались в 50 компетенциях из 18 сфер экономики. Среди них — образование, ИТ-технологии, промышленные профессии и многое другое.

© Пресс-служба ИРПО

Торжественная церемония закрытия прошла в учебно-выставочном комплексе "Тимирязев Центр". Регионами — лидерами командного зачета стали Москва (101 медаль), Республика Татарстан (56 медалей), Санкт-Петербург (45 медалей). Награды вручил замминистра просвещения РФ Владимир Желонкин. Он отметил, что площадку Национального чемпионата "Абилимпикс" в этом году посетили более 16 тыс. человек, в том числе представители 17 дружественных государств. "На чемпионате была создана замечательная атмосфера, наполненная добром и любовью. Можно было не только соревноваться, но и знакомиться с важными техническими средствами, которые помогают участникам в жизни. Все финалисты — настоящие мастера, нам дорог каждый", — сказал он.

Заместитель министра просвещения РФ Владимир Желонкин © Пресс-служба ИРПО

Впервые в рамках Национального чемпионата "Абилимпикс" при поддержке Государственного фонда "Защитники Отечества" прошел финал чемпионата по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции. "На площадке "Абилимпикс" мы ежегодно видим, как сила духа и стремление к самореализации преодолевают любые преграды. В этом году в число конкурсантов вошли ветераны СВО, и это знаковое событие в истории чемпионата. Поддержка защитников Отечества, помощь в их профессиональной реабилитации — это наша общая важнейшая миссия. Убежден, что, объединяя усилия в рамках таких проектов, мы помогаем развивать таланты героев нашей страны, помогаем им найти достойное место в мирной жизни и реализовать свой потенциал", — поделился эмоциями с ТАСС Сергей Кожевников, ректор Института развития профессионального образования (ИРПО) — федерального оператора Национального чемпионата "Абилимпикс".

Проректор ИРПО Надежда Малкина рассказала ТАСС о том, как ведется работа по развитию чемпионата. По ее словам, основной акцент делается на интеграции "Абилимпикс" в реальную экономику страны. Она подчеркнула, что за 11 лет в чемпионатах приняли участие более 150 тыс. человек. Для многих из них "Абилимпикс" стал настоящим социальным лифтом. Малкина рассказала, что сегодня более 3 тыс. работодателей — партнеров движения "Абилимпикс" трудоустраивают людей с инвалидностью.

© Пресс-служба ИРПО

"Расширен спектр компетенций, привлекается все больше компаний-партнеров, дорабатывается инфраструктура площадок — они доступны для участников с разными нозологиями. Таким образом, мы делаем еще один шаг к созданию максимально эффективной модели инклюзивного образовательного пространства… "Абилимпикс" дает шанс каждому человеку построить успешную карьеру, реализоваться в любимом деле", — отметила она.

В чемпионате принимали участие и гости из дружественных стран. Первое место в медальном зачете среди иностранных государств заняла Белоруссия, второе — Азербайджан, третье — Катар. Руководитель Национального центра "Абилимпикс" ИРПО Дина Макеева отметила, что зарубежные гости смогли в полной мере оценить масштаб мероприятия и еще раз ощутить гостеприимство России и единство с ее народом. По ее словам, особую атмосферу чемпионату придало присутствие ветеранов специальной военной операции и членов их семей.

© Пресс-служба ИРПО

Национальный чемпионат "Абилимпикс" проводится в рамках федерального проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети" при поддержке Министерства просвещения, правительства Москвы и президентской платформы "Россия — страна возможностей".