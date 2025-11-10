В ДНР утвердили пять очередей разминирования сельхозземель

С начала 2025 года разминировано, вовлечено в сельскохозяйственный оборот - засеяно или подготовлено к севу около 3,2 тыс. га земель

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 10 ноября. /ТАСС/. Аграрии ДНР подали заявки на разминирование более 50 тыс. гектаров сельскохозяйственных земель. Об этом сообщил вице-премьер - министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности республики Артем Крамаренко во время прямого эфира.

"Наша ключевая особенность связана с вопросами минирования и разминирования. Это очень сложный вопрос. <…> Впереди еще десятки тысяч [гектаров земель для разминирования], в заявках только в том плане, который мы утвердили, а мы утвердили пять очередей разминирования по годам, там более 50 тыс. гектаров. И такой работы достаточно много", - сказал Крамаренко.

Он добавил, что с начала 2025 года разминировано, вовлечено в сельскохозяйственный оборот - засеяно или подготовлено к севу около 3,2 тыс. га земель. "Специалистам Минобороны, специалистам МЧС низкий поклон за такую тяжелую работу, причем мы были на разминировании, видели, как это проходит, сложность минирования. Противник проводит достаточно тяжелые мероприятия, стараясь нанести нам максимальный ущерб, а в последующем ребята-саперы в действительности совершают подвиг", - заключил вице-премьер.

В апреле Крамаренко сообщил, что с 2023 года в регионе разминировано 6,7 тыс. га сельхозземель.