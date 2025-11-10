Калиматов: Ингушетия опережает среднероссийские показатели по трем нацпроектам

На их реализацию направлено более 4,1 млрд рублей, из них свыше 3,3 млрд - федеральные средства, отметил глава региона Махмуд-Али Калиматов

Редакция сайта ТАСС

МАГАС, 10 ноября. /ТАСС/. Ингушетия превысила среднероссийские показатели по реализации трех нацпроектов: "Молодежь и дети", "Инфраструктура для жизни" и "Туризм". Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"По ряду направлений мы опережаем среднероссийские показатели. Так, по проектам "Экология" и "Эффективная и конкурентная экономика" достигнуто 100-процентное исполнение, а по проектам "Молодежь и дети", "Инфраструктура для жизни" и "Туризм" - показатели выше средних по стране", - написал Калиматов.

По его словам, в регионе на реализацию национальных проектов в 2025 году направлено более 4,1 млрд рублей, из них свыше 3,3 млрд - федеральные средства.

"В этом году завершается строительство 11 участков дорожного хозяйства общей протяженностью 51 км, благоустраиваются 23 общественные территории, идет реконструкция Дома ветеранов в Сурхахи, капитальный ремонт шести школ и двух детских садов, а также строительство участковой больницы в Али-Юрте и фельдшерско-акушерского пункта в Чемульге", - добавил глава региона.