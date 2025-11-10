ТАСС: более половины украинцев продолжают общаться на русском

Кроме того, доля учеников, считающих украинский родным, уменьшилась за последний год с 71% до 64%, рассказали в российских силовых структурах

Редакция сайта ТАСС

Киев, Украина © Spencer Platt/ Getty Images

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Свыше половины жителей Украины общаются между собой на чистом русском языке, некоторые - на суржике, который является смесью русского и украинского. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Там напомнили, что ранее руководитель украинского Центрального межрегионального управления Госслужбы качества образования Светлана Бабинец заявила, что 40% украинских школьников на перерывах общаются преимущественно на русском языке. Кроме того, доля учеников, считающих украинский родным, уменьшилась за последний год с 71% до 64%, отметила она.

"Реальная ситуация обстоит еще хуже для "мовников". Как показывают данные независимых опросов, более половины жителей Украины общаются между собой на чистом русском языке, и это не считая процентов, которые общаются на суржике - смеси русского и украинского", - указал собеседник агентства.

На Украине с 2014 года проводится курс на открытое вытеснение русского языка. В 2019 году был принят закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который значительно ограничил возможность использования в стране русского и языков национальных меньшинств. Власти на местах ввели полный запрет на русскоязычные произведения искусства, книги, фильмы, спектакли, песни. Запрещается изучение русского языка в школах и вузах, а также требуется, чтобы школьники во время перемен общались только на украинском. При этом граждане страны продолжают широко использовать русский язык в повседневной жизни, что постоянно становится поводом для конфликтов.

8 декабря 2023 года Верховная рада приняла закон о правах нацменьшинств с учетом рекомендаций Венецианской комиссии - консультативного органа Совета Европы. Документ предусматривает отмену ряда языковых ограничений для нацменьшинств, которые пользуются официальными языками Евросоюза. В то же время все ограничения на использование русского языка сохранились и стали бессрочными.