В школах столицы Камчатки отменили занятия

Такое решение было принято из-за ухудшения погодных условий

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 ноября. /ТАСС/. Занятия для первой смены в школах Петропавловска-Камчатского отменили из-за ухудшения погодных условий. Об этом ТАСС сообщили в мэрии города.

"11 ноября, в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий отменены занятия первой смены для всех учащихся городских школ", - сообщили в мэрии.

Правительство Камчатского края в своем Telegram-канале рекомендовало предприятиям и организациям всех форм собственности перевести сотрудников на дистанционный режим работы 11 ноября.

Позже администрация города объявила об отмене уроков второй смены в школах Петропавловска-Камчатского. Также не состоятся занятия в учреждениях дополнительного образования города.

Циклон подошел на юг Камчатки в ночь на 11 ноября, он принес в районы полуострова метель и порывистый ветер до 30 м/с. На дорогах гололедица, в городе во многих районах не работают светофоры, произошло несколько ДТП, парализовавших движение. Власти Камчатки рекомендовали работодателям перевести сотрудников на дистанционный режим работы. Задержаны вылеты восьми рейсов из аэропорта Елизово.

В новость внесены изменения (00:47 мск) - добавлена информация об отмене занятий второй смены в школах Петропавловска-Камчатского.