Госдума обсудит лишение неприкосновенности усиление наказания за диверсии

Парламентарии также рассмотрят проект постановления о лишении неприкосновенности депутата Госдумы Анатолия Вороновского

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании рассмотрят проект постановления о лишении неприкосновенности депутата Госдумы, члена фракции "Единая Россия" Анатолия Вороновского, а также законопроект об усилении уголовной ответственности за диверсии.

Представление о даче согласия на лишение неприкосновенности Вороновского было внесено в Госдуму генпрокурором РФ Александром Гуцаном. Согласно соответствующему проекту постановления, размещенному в думской базе, в отношении депутата может быть возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Во втором чтении будет рассмотрен законопроект, усиливающий уголовную ответственность за диверсии, в том числе вводящий наказание вплоть до пожизненного заключения за вовлечение в диверсионную деятельность детей. Документ внесен на рассмотрение палаты парламента депутатами всех фракций во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Изменения предлагается внести в Уголовный кодекс РФ. Предлагается дополнить статью 281.1 (содействие диверсионной деятельности) положением, предусматривающим введение уголовной ответственности за склонение, вербовку или вовлечение несовершеннолетнего в совершение диверсии. За такое преступление может последовать наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом в размере от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей, а также пожизненное лишение свободы. Также предлагается снизить до 14 лет возраст наступления уголовной ответственности за ряд преступлений, в том числе за содействие террористической деятельности, за организацию террористического сообщества, за диверсию, содействие диверсионной деятельности, прохождение обучения в целях осуществления диверсий, организацию диверсионного сообщества и участие в нем.

"Речь идет об обеспечении безопасности государства, его граждан. В условиях специальной военной операции решение таких задач требует от нас дополнительных действий", - отмечал ранее Володин. Он подчеркивал, что соавторами инициативы стали депутаты всех фракций. "Это говорит о том, что мы одинаково понимаем необходимость усиления защиты страны от диверсионно-террористических угроз", - добавил председатель Госдумы.

Также депутаты рассмотрят проект обращения к парламентам стран ООН и мировому сообществу по поводу эскалации напряженности в Карибском море у границ Венесуэлы.

Как отмечается в проекте обращения, депутаты Госдумы планируют призвать парламенты государств - членов ООН, международные парламентские организации и мировое сообщество "решительно осудить усиление военного присутствия Соединенных Штатов Америки в южной части Карибского моря вблизи территориальных вод Венесуэлы под предлогом борьбы с наркокартелями". "Республика сегодня находится в тяжелейшей ситуации вызовов и борьбы за собственный суверенитет. Мы видим, как там пытаются извне навязать марионеточную власть, расколоть общество. Граждане Венесуэлы сделали свой выбор в пользу независимости, с которым мировое сообщество должно считаться", - отмечал Володин.

Сельский туризм

Госдума также рассмотрит в первом чтении законопроект, предусматривающий возможность строительства объектов, предназначенных для сельского туризма, на землях сельхозназначения. Документ был инициирован группой депутатов. Поправки вносятся в закон "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации" и в Земельный кодекс РФ. Законопроектом предусматривается, что на земельных участках из земель сельскохозяйственного назначения и на участках, принадлежащим винодельческим или виноградарским хозяйствам, допускаются совместно со строительством винодельни или при наличии винодельни строительство, реконструкция и эксплуатация объектов капитального строительства, некапитальных строений, сооружений, предназначенных для предоставления услуг в сфере сельского туризма.

Эти объекты должны быть объединены с постройками винодельни в единый недвижимый комплекс, указывается в пояснительной записке. В проекте также предусматривается ряд требований, предъявляемых к виноградарским и винодельческим хозяйствам, а также к объектам сельского туризма, для защиты сельскохозяйственных угодий и расположенных на них виноградников от нецелевого использования.