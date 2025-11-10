Франция почтит память погибших в Первой мировой войне

Мемориальные церемонии, которые пройдут на Елисейских Полях в Париже, возглавит президент республики Эмманюэль Макрон

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 11 ноября. /ТАСС/. Франция отдаст долг памяти погибшим в Первой мировой войне (1914-1918). Мемориальные церемонии, которые пройдут на Елисейских Полях в Париже в 107-ю годовщину окончания военных действий, возглавит президент республики Эмманюэль Макрон. В период войны, продолжавшейся 1 568 дней, Франция потеряла более 1,5 млн человек.

Соглашение, положившее конец четырехлетним военным действиям, было подписано делегациями союзников и Германии на рассвете 11 ноября 1918 года в железнодорожном вагоне верховного главнокомандующего союзными войсками маршала Франции Фердинанда Фоша в Компьенском лесу.

Утром Макрон возложит цветы к памятнику Жоржу Клемансо, возглавлявшему республику в военную эпоху. Затем состоится торжественная церемония зажжения Огня памяти у Могилы Неизвестного Солдата. Прах безымянного героя был перенесен в ноябре 1920 года на Елисейские Поля под своды Триумфальной арки с места одного из самых кровопролитных сражений - битвы под Верденом. Завершит утренние церемонии парад французской Республиканской гвардии.

В этот же день во французской столице пройдет мемориальная церемония в память о солдатах Русского экспедиционного корпуса, защищавших Францию в Первую мировую войну. К памятнику солдатам и офицерам корпуса, воздвигнутому на правом берегу Сены близ моста Александра III, возложат цветы представители французских общественных организаций и российские дипломаты во главе с послом РФ во Франции Алексеем Мешковым.

Русские защитники Франции

Россия неоднократно приходила на помощь Франции на всем протяжении четырехлетней "Великой войны". "Если Франция не была стерта с карты Европы, то в первую очередь благодаря мужеству русских солдат", - подчеркивал национальный герой республики, маршал Фош.

Как признали французские военные историки, продвижение германских войск в период сражений на Марне (1914 г.) и под Верденом (1916 г.) удалось сдержать благодаря самоотверженным действиям русской армии на Восточном фронте. В 1916 году по просьбе союзников Западный фронт был усилен войсками Русского экспедиционного корпуса. Его основной контингент защищал вместе с французскими войсками регион Шампань-Арденны. В боях под Реймсом русские пехотинцы преградили путь к Парижу германским дивизиям.

"Легион чести"

После Февральской революции 1917 года в России Русский экспедиционный корпус был расформирован, но более 1 тысячи добровольцев продолжили службу в войсках союзников. Русские добровольцы, отважно действовавшие на Сомме и в боях под Суассоном, заслужили во французской армии звание "Легиона чести". В составе этого легиона храбро сражался пулеметчик Родион Малиновский. За воинскую доблесть будущий маршал Советского Союза и полководец Второй мировой войны дважды удостоился французской военной награды "Круа де Гер". Он также был награжден орденом Почетного легиона степени "Великий офицер".

В апреле 2015 года из Франции в Россию были перенесены останки великого князя Николая Николаевича-младшего, командовавшего в начальный период Первой мировой войны всеми сухопутными и морскими силами Российской империи. Перед своей кончиной в эмиграции в Антибе в 1929 году, как напомнили в семье Романовых, он высказывал желание вернуться на Родину, к своим солдатам. Прах Николая Николаевича был перезахоронен в Москве в часовне Спаса Преображения в Мемориально-парковом комплексе героев Первой мировой войны.