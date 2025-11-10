В Омане начинаются Дни Москвы

Они пройдут с 11 по 13 ноября в Маскате

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Дни Москвы пройдут с 11 по 13 ноября в Маскате, столице султаната Оман. Организатором выступает департамент внешнеэкономических и международных связей Москвы (ДВМС).

"Программа Дней Москвы в Омане объединит культурные и деловые мероприятия, направленные на укрепление партнерства, развитие двусторонних связей и продвижение международных инициатив российской столицы, - сообщили в Московском центре международного сотрудничества. - Особое место в программе займет культурная часть, отражающая богатое творческое наследие Москвы и демонстрирующая ее современное культурное многообразие".

Так, 12 ноября состоится концерт певца и композитора народного артиста России Дмитрия Маликова, который представит в Маскате свою программу "PianomaniЯ" - синтез классической музыки, авторских композиций и современных визуальных эффектов. Еще одним ярким культурным событием станет выступление известного композитора и виртуозного скрипача Эдвина Мартона, лауреата премии "Эмми" и автора музыкальных произведений, прозвучавших на крупнейших мировых сценах.

13 ноября в рамках Дней Москвы в Омане пройдет бизнес-форум "Россия - Оман", приуроченный к 40-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. Форум организован фондом "Росконгресс" при поддержке ДВМС. В его работе примет участие столичная делегация во главе с руководителем ДВМС Сергеем Череминым. Министр правительства Москвы выступит на панельной дискуссии "Россия - Оман: раскрывая потенциал торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества".

Согласно анонсу, в выступлении Черемин затронет ключевые аспекты взаимодействия между Москвой и Оманом, в том числе возможности, которые открывает для столичного бизнеса благоприятный инвестиционный климат султаната, а также пути расширения туристического и гуманитарного обмена. Отдельное внимание он уделит реализации совместных проектов и укреплению межрегиональных связей, которые становятся одним из важнейших инструментов практического взаимодействия между странами. Кроме того, Черемин станет модератором бизнес-диалога "Москва - Оман: цифровая трансформация городов и новые горизонты технологического партнерства", который будет посвящен обмену опытом в области внедрения цифровых решений в городское управление, развитию умной инфраструктуры и инновационным технологиям устойчивого развития мегаполисов.

"На полях форума состоится биржа деловых контактов, а также специализированные B2B-, B2G- и G2G-встречи, направленные на развитие сотрудничества между российскими и оманскими компаниями и реализацию совместных инициатив в различных сферах. Участники бизнес-миссии смогут посетить промышленные площадки, где будут представлены возможности для российско-оманского торгово-инвестиционного сотрудничества", - говорится в анонсе.