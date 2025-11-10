Мишустин поздравил "Российскую газету" с 35-летием

Премьер-министр отметил, что издание сохраняет верность своим лучшим традициям, уделяя большое внимание инновационному развитию

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил главного редактора Владислава Фронина и коллектив "Российской газеты" с 35-летием, отметив, что за эти годы издание превратилось в мультимедийный холдинг и заняло лидирующие позиции по объему аудитории.

"35 лет "Российская газета" рассказывает о жизни нашей страны. На ее страницах поднимаются острые социальные вопросы, обсуждаются значимые, волнующие людей темы. За эти десятилетия РГ расширила свою сеть от Калининграда до Хабаровска и в СНГ. Превратилась в современный мультимедийный холдинг, который занимает лидирующие позиции по объему аудитории", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте газеты.

Глава правительства подчеркнул, что ежедневно в круглосуточном режиме новостной портал RG.RU предоставляет миллионам людей оперативную, объективную и качественную информацию о том, что происходит в России и мире. Кроме того, по словам премьера, издание сохраняет верность своим лучшим традициям, уделяя большое внимание инновационному развитию, внедряя высокие технологии и новые методы взаимодействия с аудиторией, реализует масштабные проекты.

Мишустин отметил, что особой гордостью является коллектив издания, который создает уникальный контент. Так, публикации формируют правовую культуру, привлекают внимание к актуальным проблемам, обеспечивают открытый диалог между государством и обществом. Этот труд заслуживает глубокой признательности, подчеркнул премьер.

"Желаю вам новых творческих успехов, процветания, благополучия и всего наилучшего", - заключил Мишустин.

"Российская газета" была основана Верховным советом РСФСР и зарегистрирована 1 ноября 1990 г. До этого с 1974 г. функции печатного органа Верховного совета РСФСР выполняла газета "Советская Россия". Тираж первого номера "Российской газеты", вышедшего 11 ноября 1990 г., составлял 200 тыс. экземпляров, цена - 10 копеек. Главным редактором издания в 1990-1993 гг. был Валентин Логунов.