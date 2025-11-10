Слуцкий призвал создать сеть бесплатных реабилитационных центров для наркоманов

Лидер ЛДПР считает, что во многих существующих частных учреждениях отсутствует квалифицированная помощь наркозависимым

Глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Сеть бесплатных реабилитационных центров для наркозависимых необходимо создать во всех субъектах РФ. Об этом ТАСС заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Наша партия предлагает создать государственную сеть бесплатных реабилитационных центров во всех субъектах Российской Федерации - по единому стандарту, с комплексной медицинской, психологической и социальной помощью", - сказал Слуцкий.

По его словам, во многих существующих частных учреждениях отсутствует квалифицированная помощь. "За последние деньги родственников - зачастую имитация помощи. Надо срочно изменить отношение общества к таким учреждениям: их должно быть больше, а люди, которые там работают, должны обладать самой высокой квалификацией. Сейчас же мы видим кадровый голод и отсутствие системного подхода в их организации и работе", - отметил депутат.