В РПЦ заявили о готовности оказывать поддержку ветеранам спецоперации

Председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению протоиерей Михаил Потокин отметил, что для духовной помощи необходима воля самого человека

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Русская православная церковь готова оказывать поддержку ветеранам специальной военной операции, но для духовной помощи необходима воля самого человека, поскольку в церковь не приходят насильно. Об этом в интервью ТАСС рассказал председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению протоиерей Михаил Потокин.

"Во всех епархиях есть священнослужители, которые отвечают за это направление (помощь возвращающимся с СВО ветеранам - прим. ТАСС). Они знают, что происходит с человеком во время военных действий, и исходя из опыта Церкви и светской психологии, они могут помочь человеку, который пришел в кризисном состоянии. Мы направляем к таким священникам тех, кто обратился к нам на горячую линию или попросил о духовной поддержке в госпитале. Мы готовы принять всех, кто захочет к нам прийти", - сказал он, отвечая на вопрос

При этом, по его словам, "важно помнить, что здесь важна воля самого человека". "Мы не можем насильно привести человека в церковь", - подчеркнул протоиерей.

Отец Михаил рассказал, что духовенство сегодня оказывает поддержку военнослужащим в госпиталях. "Практически во всех госпиталях есть священники, сестры милосердия, сестры по уходу. Только в Москве у нас больше 120 священников, которые регулярно посещают московские госпитали и их филиалы", - добавил он.

Глава синодального отдела отметил, что служение несется не только и в тылу, но и в зоне боевых действий. "В этом году мы начали служить литургию в полевых госпиталях. Не только молимся, но стараемся и делом помогать - утешать, поддерживать", - заключил священник.

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00 мск.