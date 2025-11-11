Половина опрошенных британцев считают Би-би-си политически предвзятым вещателем

О нейтральности корпорации высказались 19% респондентов, говорится в исследовании социологической компании YouGov

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 11 ноября. /ТАСС/. Половина британских респондентов назвали корпорацию Би-би-си политически предвзятым вещателем. Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного социологической компанией YouGov.

Согласно результатам исследования, 31% опрошенных считают, что Би-би-си открыто придерживается левых взглядов. При этом 19% участников опроса, наоборот, заявили, что корпорация подает новости с "правых позиций". Еще 19% респондентов высказали мнение о непредвзятости Би-би-си. Остальные не определились с ответом. Опрос был проведен 10 ноября, в нем приняли участие 4,9 тыс. человек.

Би-би-си оказалась в центре скандала из-за передачи Panorama, которую вещательная корпорация выпустила в эфир в октябре 2024 года. В ней выступление президента США Дональда Трампа было смонтировано таким образом, что можно сделать вывод, будто он призывает захватить здание американского Конгресса, хотя на самом деле глава государства говорил о необходимости выражать гражданскую позицию мирными средствами.

В результате скандала в отставку подали гендиректор корпорации Тим Дэйви, а также глава новостного вещания Дебора Тернесс. Председатель совета управляющих Би-би-си Самир Шан принес публичные извинения за "ошибочное решение" отредактировать речь Трампа. Юристы американского лидера потребовали от Би-би-си удалить передачу до 14 ноября, пригрозив иском на $1 млрд.