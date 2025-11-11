На севере Бурятии продлили действие предупреждения о лавинах

В регионе призвали воздержаться от походов в горы

УЛАН-УДЭ, 11 ноября. /ТАСС/. Время действия предупреждения о возможном сходе лавин на севере Бурятии продлено еще на сутки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"По данным Бурятского гидрометцентра, в период с 08:00 (03:00 мск) 11.11.2025 по 08:00 12.11.2025 на перевале Даван-Гоуджекит в Северо-Байкальском районе возможен сход снежных лавин. Воздержитесь от походов в горы", - говорится в сообщении.

Ранее предупреждение действовало с 08:00 (03:00 мск) понедельника до 08:00 вторника.