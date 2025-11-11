"ЛизаАлерт": в России может появиться единая база неопознанных пациентов

Председатель отряда Григорий Сергеев отметил, что около 30% потерявшихся людей проходит через медицинские учреждения

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" выступил с инициативой создания в России единой базы неопознанных пациентов, которая при поддержке искусственного интеллекта значительно упростит поиск пропавших людей. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель отряда Григорий Сергеев.

Он отметил, что около 30% потерявшихся людей проходит через медицинские учреждения.

"Например, человек, уехавший в другой регион и попавший в больницу без документов, с огромным трудом обнаруживается, - отметил Сергеев. - Связано это с тем, что никакой базы, куда бы складывали фотографию человека, в чем он был одет, которая была бы всероссийской, медицинской, ее просто не существует. А те, которые есть, не выполняют задач. Существуют некие базы, но они не до конца рабочие".

Глава отряда подчеркнул, что общероссийская база должна содержать фотографии живых и умерших в больнице людей.

"Мы так стремимся охранять информацию, что мы ее охраняем от тех людей, которым она очень нужна, - сказал он. - Например, родственники пропавших самые замотивированные, чтобы просматривать бесконечно эту базу. Более того, современные технологии не предполагают, что база должна делиться с ними всеми, кто там есть. База просто может сличать нейросетью с тем человеком, которого они ищут. Это можно делать, например, если очень хочется проверить, что это за человек обращается в базу - не из дома, а из какого-нибудь офиса, например "Мои документы", или проверяя его личность через "Госуслуги".

Сергеев подчеркнул, что обзвон больниц по всей стране - зачастую чуть ли не единственный метод, при помощи которого можно найти человека. "Прошла четверть XXI века, мы рассуждаем, что скоро искусственный интеллект может поработить человечество, но просто представьте, что 40% [потерявшихся] мы находим при помощи бумажных ориентировок, приклеенных на столбы, и огромную часть мы находим звонками в больницы, потому что технологичного способа этой работы нет", - заметил собеседник агентства.

Полный текст интервью будет опубликован 11 ноября.