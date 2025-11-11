Премия "Звезда Дальнего Востока" может ввести номинацию для инвесторов из Арктики

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Общественно-деловая премия "Звезда Дальнего Востока", которая отмечает вклад инвесторов, общественных деятелей, волонтеров, журналистов и блогеров в развитие макрорегиона, может ввести номинацию для инвесторов из Арктической зоны РФ. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Я думаю, что мы так и сделаем", - сказал он, отвечая на вопрос о новой номинации для инвесторов из Арктики.

Премия "Звезда Дальнего Востока" проводится с 2017 года при поддержке аппарата полпреда РФ в ДФО, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Лауреатами премии стали более 100 предпринимателей, организаций, общественных деятелей, журналистов, которые внесли значительный вклад в развитие Дальнего Востока.