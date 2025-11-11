Сенатор Никонорова: скандал с водителем Джоли погасил эффект от ее визита

Замглавы комитета СФ по международным делам назвала этот эпизод чувствительным для имиджа Украины

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Скандал с задержанием сотрудниками ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине) водителя актрисы Анджелины Джоли, посетившей Украину, погасил возможный гуманитарный и медийный эффект от ее визита. Такое мнение высказала ТАСС замглавы комитета СФ по международным делам, экс-глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

"Для имиджа Украины это весьма чувствительный эпизод, так как эта ситуация подсветила то, от чего Киев старается увести внимание - силовая мобилизация и неспособность обеспечить даже корректный прием иностранного гостя. И здесь закономерно встают вопросы: будет ли это отталкивать других знаменитостей? Полагаю, что да. Думается, для их менеджмента визит на Украину теперь выглядит как рискованный шаг с непредсказуемыми последствиями. Даст ли этот визит Киеву пользу? С учетом скандала это крайне сомнительно. Гуманитарный эффект оказался погашен, а медийная повестка переключилась на проблемные стороны Украины", - сказала Никонорова.

Она добавила, что ситуация с визитом Джоли показала, что украинская сторона не в состоянии контролировать собственные внутренние процессы, даже когда речь идет о гуманитарных визитах. "Тихая поездка превратилась в информационный шум, потому что на местах действует грубая мобилизационная рутина. В Киеве, вероятно, ожидали выгодный эмоциональный сюжет, а получили публикации в СМИ про военкоматы и задержание водителя", - подытожила собеседница агентства.

5 ноября стало известно, что Джоли приехала в подконтрольный Киеву город Херсон. При этом сотрудники ТЦК задержали одного из водителей актрисы на блокпосте при въезде в город Южноукраинск Николаевской области на юге Украины. В украинских телеграм-каналах также распространились кадры, как в военкомат заходит сама Джоли. ТАСС со ссылкой на пророссийское подполье в Херсонской области сообщал, что команда актрисы, которая посетила Херсон, звонила в офис Владимира Зеленского, чтобы вызволить из ТЦК своего водителя.

7 ноября водитель актрисы сообщил, что находится в учебном центре и будет служить в ВСУ.