В Москве ожидаются облачная погода и до 7 градусов тепла

Однако в ночь на 12 ноября температура может опуститься до плюс 2 градусов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Облачная погода, местами морось и температура до плюс 7 градусов ожидаются в Москве 11 ноября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 5-7 градусов тепла. В ночь на среду она может опуститься до плюс 2 градусов.

Ветер западный с переходом на северный, 3-8 м/c. Атмосферное давление составит около 748 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах от плюс 2 до плюс 7 градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки минус 1 градус.