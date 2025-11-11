В процесс передачи фондам ОМС функций частных страховых введут особые критерии

Не всем губернаторам дадут право перераспределять полномочия

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Правительство представило поправки ко второму чтению законопроекта, которыми в том числе предлагается предоставить главам регионов возможность передавать территориальным фондам обязательного медицинского страхования (ОМС) полномочия частных страховых медицинских организаций. Нововведения предусматривают, что регионы будут получать эти полномочия на основе специальных критериев, рассказал ТАСС глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

"В рамках подготовки законопроекта ко второму чтению в комитет поступили правительственные поправки. Например, ими предлагается уточнить, что решение о передаче права главе региона передавать полномочия частных страховых территориальным фондам будет приниматься на основании критериев, утвержденных правительством", - сказал депутат.

По словам Леонова, эти поправки предусматривают, что решение о наделении главы региона указанными полномочиям будет осуществляться "с учетом достижения целевых значений критериев доступности и качества медицинской помощи, результатов мониторинга деятельности страховых медицинских организаций, а также результатов оценки удовлетворенности населения деятельностью страховых организаций по защите прав застрахованных". При этом парламентарий отметил, что порядок передачи нового права регионам также будет устанавливать кабмин.

Правительство внесло законопроект на рассмотрение Госдумы в сентябре 2025 года, в первом чтении он был принят в октябре. Документ был разработан в рамках работы над пакетом законопроектов о федеральном бюджете на ближайшую трехлетку.