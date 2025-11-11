В Москве растет число питомцев с кардиологическими заболеваниями

Чаще на прием к специалисту попадают животные с нестабильным эмоциональным фоном

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Число домашних животных с кардиологическими заболеваниями ежегодно растет в Москве. Об этом сообщили ТАСС в столичном комитете ветеринарии.

"Количество животных с кардиологическими проблемами растет ежегодно. Одни из факторов появления проблем с сердечно-сосудистой системой - генетика и стресс-факторы. У кошек и собак существуют так называемые стресс-индуцированные патологии сердца, стресс может спровоцировать как первичное заболевание, так и усугубить уже имеющееся", - рассказали в ведомстве.

В комитете подчеркнули, что на прием к специалисту-кардиологу чаще попадают питомцы с нестабильным эмоциональным фоном. В случае с питомцами возраст не играет значительную роль. "На прием могут прийти возрастные животные, и у них нет патологий, требующих терапии, при этом у достаточно молодого животного на плановом кардиологическом обследовании перед операцией может быть обнаружена болезнь сердца", - добавили в ведомстве.

В качестве примера в комитете рассказали о случае с чихуахуа по кличке Тося. Собаке три года, она поступила в ветклинику с периодической одышкой. По результатам исследования питомцу поставили начальный эндокардиоз митрального клапана. "Карликовые, декоративные породы являются генетически предрасположенными к данной патологии. <…> Также у Тоси есть лишний вес, что тоже негативно сказывается на прогрессировании данного заболевания", - рассказали в комитете.

Профилактические осмотры питомцев

Во избежание подобных проблем ветеринары посоветовали в первую очередь следить за питанием и поддержанием нормальной физической формы у животных, особенно это важно для собак. Лишний вес оказывает дополнительную нагрузку на сердце, в наибольшей группе риска находятся собаки мелких пород, такие как йоркширские терьеры и чихуахуа. Также специалисты напомнили о необходимости минимум раз в год проводить профилактические осмотры и диспансеризацию животных.

В начале октября столичные ветеринары рассказали ТАСС о росте уровня заболеваемости ожирением среди домашних кошек и собак. Проблема наблюдается в Москве последние десять лет. Тенденция также прослеживается у грызунов, птиц и других питомцев.