В Горном Алтае студенты из семей участников СВО получат право на льготный проезд

Меры поддержки затронут тех, кто обучается в техникумах и вузах

Редакция сайта ТАСС

© Александр Полегенько/ ТАСС

ГОРНО-АЛТАЙСК, 11 ноября. /ТАСС/. Льготный проезд на общественном транспорте будет распространен на детей участников СВО, которые учатся в техникумах и вузах. Об этом сообщил глава Республики Алтай Андрей Турчак в ходе заседания правительства.

"Важный проект закона - это изменение по льготному проезду на общественном транспорте. Распространяем эту меру поддержки на все категории участников специальной военной операции, вне зависимости от территории и характера выполнения задач в зоне СВО. Расширяем право бесплатного проезда на детей участников СВО, которые учатся в техникумах и вузах. Напомню, что раньше этой льготой у нас обладали только школьники", - сказал Турчак.

Также на заседании были утверждены положения и в других сферах. Так, введена новая система оплаты труда педагогов. Главной целью является установление справедливой и прозрачной системы оплаты труда. В частности, базовая составляющая привязывается к МРОТ, вводятся единые размеры доплат за категорию, а также единый перечень и размеры компенсационных и стимулирующих.

"В результате гарантированная часть заработной платы учителей будет существенно увеличена", - добавил Турчак.