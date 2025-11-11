На Щелковском шоссе и улицах на востоке Москвы высадят более 700 деревьев

Деревья, которые высаживают в столице, выращиваются в специализированных питомниках

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства правительства Москвы проводят работы по высадке деревьев на Щелковском шоссе и ряде улиц на востоке столицы в рамках программы благоустройства. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Для формирования комфортной городской среды высадка деревьев является одним из важнейших направлений, а озеленение общественных пространств играет большую роль, особенно для такого огромного мегаполиса, как Москва. В настоящее время проводим высадку деревьев на Щелковском шоссе, улицах Большая Черкизовская, Краснопрудная, Русаковская и Стромынка, в общей сложности их украсят более 700 деревьев крупномеров", - сказал Бирюков, слова которого приводит пресс-служба комплекса.

Заммэра отметил, что ранее на Щелковском шоссе и Большой Черкизовской улице в рамках программы по озеленению вылетных магистралей уже было высажено более 2,4 тыс. деревьев.

"Крупномеры подбираются с учетом их способности адаптироваться к сложным условиям мегаполиса и соответствовать визуальному облику пространств. Для оживленных трасс очень важно создать буферную зону между жилой застройкой и дорогой. Зеленые насаждения очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли, создают тень и прохладу в жаркие дни. В этом году на Щелковском шоссе и Большой Черкизовской улице высадим более 600 крупномеров, Краснопрудную улицу украсят 20 деревьев, преимущественно липы. На улицах Стромынка и Русаковская появятся порядка 80 новых деревьев. Дополнительно на видовых зонах планируем обустроить зеленые островки с хвойниками", - добавил он.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что деревья, которые высаживают в столице, выращиваются в специализированных питомниках, где они проходят подготовку к пересадке. Крупномеры высаживают в подготовленные заранее посадочные ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем, который защищает корни от гниения и обеспечивает необходимую вентиляцию.