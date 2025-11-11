В Петербурге первая декада ноября стала самой теплой за 144 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. В Санкт-Петербурге первая декада ноября в 2025 году стала самой теплой за почти полтора века инструментальных метеонаблюдений. Об этом сообщил в своем Telegram-канале главный синоптик города Александр Колесов.

"Рекорд все-таки состоялся, и теперь первая декада ноября 2025 года самая теплая в Санкт-Петербурге за весь ряд наблюдений начиная с 1881 года. Вчера средняя суточная температура воздуха в городе составила плюс 4,5 градуса, что позволило средней температуре декады достичь отметки в 7,7 градуса и превысить рекорд 1967 года с температурой плюс 7,5 градуса", - написал синоптик.

Самым теплым днем декады стало 5 ноября, когда максимальная температура в Петербурге повысилась до плюс 11,7 градуса, едва не достигнув абсолютного рекорда для этого дня. Холоднее всего в этот период было 10 ноября, когда температура опустилась до плюс 2,7 градуса.

"Осадки в первой декаде выпадали каждый день, и уже сейчас они составляют 60% от месячной нормы. Так что в этом месяце дефицита осадков точно не будет, впереди еще много циклонов", - отметил Колесов.

Солнце за этот период светило всего один день на протяжении 3,4 часа.