В Сибири прогнозируют снегопады и морозы до минус 39 градусов

Ожидаются сильный ветер и гололед

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 11 ноября. /ТАСС/. Снегопад, метели и гололедные явления ожидаются в регионах Сибири с 11 по 14 ноября. По данным Гидрометцентра России, прогнозируется сильный ветер до 24 м/с и резкое похолодание - в отдельных районах температура может опуститься до минус 39 градусов Цельсия.

Снег, мокрый снег, метель, гололедные явления и сильная гололедица при ветре до 20 м/с прогнозируются 11 ноября в Новосибирской области. Синоптики прогнозируют резкое похолодание: к 14 ноября ночью температура опустится до минус 22 градусов. По данным ГУ МЧС России по региону, из-за сильной гололедицы пешеходам рекомендуется использовать нескользящую обувь, а пожилым людям - трости со специальными наконечниками.

Алтайский край с 11 по 13 ноября ожидает снег, мокрый снег, метели, гололедные явления и сильная гололедица на дорогах при ветре до 23 м/с. В Республике Алтай 11 ноября в горах прогнозируются метель и ветер до 23 м/с. В Томской области с 11 по 13 ноября будут снег, мокрый снег, в отдельных районах - гололедные явления и отложение мокрого снега. Температура 11 ноября ночью может опуститься до минус 29 градусов, днем - до минус 15 градусов.

В Омской области ожидаются снег и мокрый снег, который днем сменится дождем, а также метели. Из-за этого на дорогах могут возникнуть снежные накаты и гололедица, отмечают в ГУ МЧС России по региону. Центральные и южные округа Красноярского края 11 ноября ожидают снег, метель, ветер до 20 м/с, гололедица и понижение температуры на 10 градусов и более. На севере Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа с 13 по 14 ноября прогнозируются снег, метель и ветер до 24 м/с.

Резкое ухудшение погодных условий ожидается в Хакасии 11 ноября: снег, усиление ветра до 20 м/с, метель, гололедица и понижение температуры на 10 градусов. Переменная облачность с небольшим снегом в большинстве районов прогнозируется 12 ноября в Иркутской области. По данным регионального управления по мониторингу окружающей среды, на дорогах области и города ожидаются снежный накат и гололедица. Умеренный, местами сильный снег, ветер с порывами до 15-20 м/с и метели возможны 14 ноября в южных районах. В Катангском районе температура ночью может опуститься до минус 39 градусов.

Ухудшение погодных условий с усилением ветра и понижением температуры воздуха также ожидается в Республике Тыва и Забайкальском крае.