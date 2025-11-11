В Москву из Перми прибыли пять плавучих причалов для электросудов

На причалах предусмотрены места для отдыха, вайфай, вендинговые аппараты, информационные табло с расписанием

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Пять новых плавучих причалов для электросудов прибыли из судоверфи Перми в Москву. Специалисты уже приступили к их финальной сборке в Южном речном порту, после чего причалы установят на маршруты и запустят в работу, сообщил ТАСС заммэра столицы Максим Ликсутов.

"Новые причалы будут полностью интегрированы в систему Московского транспорта. Как и электросуда, они работают от электричества и не вредят экологии города. Четыре плавучих причала разместим на будущем 4-м регулярном речном маршруте, еще один станет частью 3-го маршрута "Новоспасский - ЗИЛ", - сказал Ликсутов.

По его словам, на причалах предусмотрены места для отдыха, вайфай, вендинговые аппараты, информационные табло с расписанием. К ним может швартоваться несколько судов одновременно. Специально разработанная система швартовки и подзарядки, встроенная в трап, автоматически фиксирует электросудно и заряжает его, все это сделано для обеспечения максимально быстрого цикла посадки-высадки.

В этом году вместе с запуском третьего регулярного речного маршрута "Новоспасский - ЗИЛ" на линию вышли шесть новых электросудов: "Десна", "Очаковка", "Бусинка", "Чечера", "Ходынка" и "Корюшка". В сентябре к флоту присоединились "Люберка" и "Пехорка". Кроме того, еще два судна - "Рудневка" и "Самородинка", которые недавно прибыли в столицу, проходят финальные этапы подготовки перед выходом на маршруты.

В соответствии с транспортной стратегией до 2030 года, которую ранее утвердил мэр Москвы Сергей Собянин, в столице будут курсировать 60 электросудов по 7 регулярным речным маршрутам.