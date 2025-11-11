В центре "Воин" вводят ступени отличия для курсантов

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Систему ступеней отличия для курсантов ввели в центре военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин". Об этом сообщила пресс-служба центра.

"По поручению заместителя председателя правительства Российской Федерации - полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, председателя наблюдательного совета центра "Воин" Юрия Трутнева в центре "Воин" введен в действие порядок присвоения четырех ступеней отличия курсантам 14-17 лет. Это "Курсант-новобранец", "Курсант", "Курсант-боец" и "Курсант-гвардеец", - говорится в сообщении.

Отмечается, что каждая ступень отличия будет присваиваться за освоение образовательных программ, активную общественную деятельность, победу в соревнованиях и будет сопровождаться торжественным вручением шеврона, который крепится на правом рукаве формы курсанта. Курсанту может быть присвоена высшая ступень отличия "Курсант-гвардеец" за особые отличия - проявление героизма и гражданской ответственности - досрочно без выполнения требования об освоении образовательной программы.

"Внедрение системы ступеней отличия делает обучение курсантов в центре "Воин" более мотивирующим, а оценку прохождения обучения более справедливой. Каждый видит, что признание приходит через поступки и верность делу. Они укрепляют дух соревнования, взаимного уважения и ответственности, вдохновляют курсантов на новые достижения, делают их вклад в жизнь центра "Воин" видимым и почетным. Ступени отличия станут символом доверия и признания внутри коллектива, выражением чести, верности и реальных заслуг каждого курсанта", - отметил Трутнев.

Центр "Воин" создан по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина 1 декабря 2022 года. Его миссия - подготовка нового поколения патриотов, любящих Родину и умеющих ее защищать. Филиалы центра работают в 21 регионе России с охватом всех федеральных округов и исторических территорий.