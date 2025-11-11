Вокруг городов Приморья засадят деревья на площади 150 га

ВЛАДИВОСТОК, 11 ноября. /ТАСС/. Леса на площади 150 га высадят в 2026 году вокруг городов Приморского края для создания "зеленых щитов". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"150 га земли для будущих лесов вокруг Спасска-Дальнего, Находки и Дальнереченска готовят в рамках национального проекта "Экологическое благополучие". Как рассказали в министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края, сейчас тракторы вспахивают территории, чтобы весной высадить молодые деревья. Из запланированных 150 га уже обработано 112. Работы завершатся в ноябре", - говорится в сообщении.

На подготовленной почве весной будут высажены молодые деревья ценных пород - кедр, лиственница, дуб, ясень и ильм. По словам начальника производственно-технического отдела КГБУ "Приморская авиабаза" Антона Ладыгина, будущие посадки будут расположены возле рекреационных зон городов, а также популярных местах отдыха местного населения. Это позволит создать дополнительные "зеленые пояса"

В Приморье ведется активная работа по восстановлению лесов. Так, в 2024 году годовой план по лесовосстановлению в регионе составлял около 12 тыс. га, он был выполнен на 106%. Специалисты высадили около 1,2 млн сеянцев и посеяли примерно 7,5 тонны семян лесных растений. В Приморье действуют государственные лесопитомники общей площадью около 50 га, включая лесопитомники тепличного типа, где выращивают саженцы с закрытой корневой системой.