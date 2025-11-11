В школах Саратова учебный процесс проходит штатно на фоне угрозы атаки БПЛА

САРАТОВ, 11 ноября. /ТАСС/. Учебный процесс в школах Саратова проходит в штатном режиме на фоне угрозы атаки беспилотников, сообщили ТАСС в министерстве образования региона.

Угрозу атаки БПЛА объявили на территории Саратовской области второй раз за сутки. По информации губернатора Романа Бусаргина, в результате ночной атаки пострадала женщина, были выбиты окна в нескольких домах в Заводском районе Саратова.

"Учебный процесс в школах Саратова проходит в штатном режиме", - сообщили в ведомстве.

По информации министерства, в образовательной организации ответственность за безопасность детей несет руководитель. Необходимые действия работников учреждений и сотрудников охраны были отработаны перед началом нового учебного года, поэтому руководство следует соответствующему регламенту. "Родитель может принять решение о посещении занятий самостоятельно, предварительно предупредив о своем решении администрацию образовательной организации", - добавили в ведомстве.