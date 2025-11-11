В Иркутской области около 4 тыс. человек остались без тепла

ИРКУТСК, 11 ноября. /ТАСС/. Из-за аварии в Байкальске Иркутской области около 4 тыс. человек, среди которых почти 1,5 тыс. детей, остались без тепла и горячей воды. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

"В 12:50 (07:50 мск - прим. ТАСС) 11 ноября от ЕДДС Слюдянского района поступила информация об аварийном отключении теплоснабжения и горячего водоснабжения в г. Байкальске. Под отключение попали 110 многоквартирных жилых домов, 51 частный жилой дом, в которых проживает 3947 человек, из них 1477 детей", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, поврежден трубопровод отопления и горячего водоснабжения. "Проводятся вскрышные работы по установлению места порыва. Глубина залегания трубы 2 м. Для устранения аварии задействована бригада ООО "Теплоснабжение" в составе 6 человек и 1 единицы техники", - пояснили в ведомстве.

По данным Гидрометцентра, в Байкальске 11 ноября снег с дождем, вечером до минус 8 градусов, днем около плюс 5 градусов.