В Москве заработали пункты обогрева для бездомных людей у городских вокзалов

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Пять мобильных пунктов обогрева у городских вокзалов, куда могут обратиться бездомные люди, возобновили работу в Москве с наступлением холодов. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

"В холодное время года люди, которые по разным причинам оказались на улице, становятся особенно уязвимыми. Чтобы помочь им и обеспечить их безопасность, специальные отапливаемые автобусы будут дежурить на площадях пяти столичных вокзалов - Ярославского, Курского, Павелецкого, Белорусского и Киевского. Это ключевые места, куда часто попадают люди, оставшиеся без крыши над головой, в том числе те, кто приехал в столицу на заработки и оказался в трудной ситуации", - сказала Ракова, слова которой приводит пресс-служба столичного комплекса соцразвития.

Она подчеркнула, что комплексную поддержку бездомным всегда готовы оказать в Центре имени Глинки. "К каждой истории относятся с вниманием и предлагают помощь в зависимости от конкретных обстоятельств: восстановить документы, связаться с родственниками в другом городе, найти работу, проконсультироваться с психологом и не только", - добавила заммэра.

Мобильные пункты обогрева находятся у городских вокзалов и дежурят с 20:00 до 8:00 следующего дня. Параллельно, в круглосуточном режиме, людей готовы принять стационарные пункты Центра социальной адаптации имени Е. П. Глинки по адресам Иловайская улица, дом 22; Ижорская улица, дом 21, строение 3; улица Матросова, дом 4. В центре для человека составляют индивидуальный маршрут возвращения к нормальной жизни, который позволит ему выйти из кризиса. Так, сотрудники помогают найти родных тем, кто потерял с ними связь, восстановить или впервые получить основные документы, пройти диспансеризацию, найти работу, восстановить утраченные права на жилье, для пожилых людей - оформить проживание в стационарном учреждении.

После того как люди покидают центр, сотрудники часто остаются с ними на связи, следят за их успехами, поддерживают. Кроме того, в городе работает круглосуточная диспетчерская служба, куда поступают звонки как от неравнодушных жителей столицы, так и непосредственно от людей в трудной жизненной ситуации. Вызов передается в работу сотрудникам отделения мобильных бригад "Социальный патруль".