В Москве открыли Сквер казахстанско-российской дружбы

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия Сквера казахстанско-российской дружбы состоялась в Москве, передает корреспондент ТАСС.

На открытии присутствовали заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин, министр культуры и информации Аида Балаева, посол Казахстана в РФ Даурен Абаев. "Считаю, что партнерство, дружба и стратегическое сотрудничество наших народов должно закрепляться в памятниках, которые строятся в наших городах", - сказал Яцкин.

"Открытие является наглядным продолжением наших искренних намерений, начатых открытием Аллеи вечной дружбы Казахстана и России в Астане. Хочу выразить глубокую привязанность нашим коллегам из России за трепетное отношение к нашей истории. Уверена, что этот сквер станет важной площадкой для многочисленных культурных мероприятий", - заявила Балаева.