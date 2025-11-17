Статья

Пища для ума: в чем опасность веганства для мозга и развития ребенка

ТАСС разбирается вместе с экспертами, как пищевые запреты могут повлиять на ребенка

Вопрос о влиянии веганской диеты на развитие детского организма продолжает изучаться. Обсуждаются потенциальные последствия для когнитивных функций, формирования пищевого опыта и определение границ родительского выбора в вопросах питания.

Как найти баланс между свободой выбора и заботой о здоровье детей — в материале ТАСС.

Украденное разнообразие: в чем опасность веганства для детей

Веганство в детском возрасте вызывает у врача-диетолога, доктора медицинских наук Михаила Гинзбурга особую тревогу. "Считается, что веганство в детском возрасте нарушает развитие мозга у ребенка", — заявил он.

Хотя многие родители-веганы приводят в пример своих детей, успешно осваивающих школьную программу, Гинзбург задается вопросом: "Неизвестно, как бы они это все проделывали, если бы они были не веганами, может быть, в разы лучше". Речь идет не о том, что дети-веганы не могут учиться, а о том, что они могут не достигать своего полного потенциала. "Можно найти прямые ссылки на работы, показывающие, что, например, у детей веганов снижены способности к запоминанию", — отмечает диетолог.

Однако Гинзбург признал, что доказать прямое негативное влияние веганства на когнитивные функции в исследованиях сложно. "Все эти работы очень трудно доказать в ходе научных экспериментов", — сказал эксперт. Методические трудности не позволяют однозначно заявить, что веганство "убивает у детей инициативу или коммуникабельность".

При этом ключевая проблема, по его мнению, лежит в этической плоскости. "Он [ребенок] же не приходит к папе в три годика и не говорит: "Папа, я хочу стать веганом". Правильно? То есть это всегда выбор родителей", — акцентирует диетолог.

Он отметил и "гипотезу об информационном значении пищи". "Ребенок через пищу познает мир", — объясняет Гинзбург. Разнообразие пищевого опыта формирует сложные нейронные связи, и "выключение такой большой группы продуктов из его опыта, конечно, уже само по себе не может не сказаться".

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ольга Григорьян в свою очередь также настоятельно не рекомендует переводить детей на строгое веганство. "Дети растут только при полноценном аминокислотном составе, развивается и мозг полноценно, и мышечная масса, и все органы", — указала она.

Стоп-сигнал для родителей: где границы контроля за детской тарелкой?

Гинзбург отмечает, что в России уже действует многоуровневая система контроля за здоровьем детей. По его словам, образовательные учреждения играют ключевую роль в раннем выявлении проблем с питанием в семье. "Вся система дошкольного образования, школьного образования предполагает участие педагогов и психологов. Буквально с детсадовского возраста. Педагоги и психологи — это профессионалы. В отличие от родителей, которые не являются профессионалами в плане воспитания детей", — сказал эксперт.

На практике механизм, с его слов, работает следующим образом: "Например, когда учитель подозревает, что в семье неблагополучное питание (ребенка морят голодом, строгими монашескими постами или веганством и т.д.), с его стороны должны идти сигналы, вплоть до привлечения комиссий по делам несовершеннолетних и органов опеки".

При этом, по мнению Гинзбурга, возникает сложная правовая коллизия: с одной стороны — возможный вред для здоровья, с другой — границы родительских прав. "Мы же не можем изъять ребенка, отнять его у родных родителей, только на том основании, что они ему мясо не дают", — указал диетолог.

Специалист видит выход в построении конструктивного диалога с родителями. "Надо говорить, работать, общаться, вызывать этих людей на разговор, — считает эксперт. — Все вот эти решения, какую профессию выбрать, как питаться, как спортом заниматься, это предмет индивидуального выбора. Разрешите вашему ребенку определиться самому!".

Советский и российский ученый по проблемам питания Виктор Тутельян однозначно высказался за контроль. "Меньше надо экспериментировать над детьми. Детский организм — особый организм, он особо требователен ко всем пищевым веществам", — подчеркнул специалист. В то же время он выступил против прямых запретов, считая, что они могут дать обратный эффект. "Наоборот, нужно разъяснять, объяснять, учить, образовывать", — убежден эксперт.

Григорьян в свою очередь заявила, что определенные рекомендации и меры контроля со стороны государства нужны. Важнейшую роль, по мнению врача, играет и производство, которое должно работать на создание полезных продуктов для детей, особенно для школ и детских садов. "Но самое главное — это образование, это знание. Дети тоже должны изучать, какие продукты для них вредны, какие полезны", — сказала она.

