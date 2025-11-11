В Нальчике появился парк Победы к юбилею окончания ВОВ

НАЛЬЧИК, 11 ноября. /ТАСС/. Новый парк Победы с аллеей Героев создали в столице Кабардино-Балкарии (КБР) в год 80-летия окончания Великой Отечественной войны. Площадь сквера составила более 12 тыс. кв. м, сообщили в администрации главы КБР Казбека Кокова.

"В Нальчике завершилось строительство первого этапа парка Победы, расположенного по улице 2-й Таманской дивизии. Площадь парка составляет более 12 тыс. квадратных метров и включает в себя четыре аллеи: главную, центральную, аллею Героев и второстепенную. Парк оборудован плиточным покрытием, современным освещением, а также скамейками и урнами для мусора", - сообщили в администрации руководителя республики.

Сквер создали по программе "Формирование современной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Благоустройство провели в Год защитника Отечества, приурочив его также к 80-летию окончания Великой Отечественной войны.

Вторым этапом станет благоустройство и работы по озеленению. Всего в парке планируется высадить около 450 деревьев, среди которых 170 берез высотой около 4 м, а также краснолиственные гипоаллергенные тополя, каштаны и ясени.

Работы по созданию парка Победы начались в Нальчике в феврале 2025 года.