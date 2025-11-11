P. Diddy может выйти из тюрьмы раньше из-за реабилитации от наркозависимости

Музыкант должен выйти на свободу в мае 2028 года, однако завершение программы реабилитации может помочь сократить ему срок тюремного заключения на год, отметил телеканал NBC

НЬЮ-ЙОРК, 11 ноября. /ТАСС/. Американский рэпер и продюсер P. Diddy (настоящее имя - Шон Комбс), приговоренный более чем к четырем годам заключения, может выйти на свободу на год раньше ожидаемого срока, так как он проходит программу реабилитации от наркозависимости. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на пресс-секретаря музыканта.

"Мистер Комбс - активный участник Программы помощи при наркозависимости в стационаре и с самого начала серьезно относился к процессу реабилитации. <...> Он полностью погружен в свою работу, сосредоточен на личностном росте и стремится к позитивным переменам", - приводит NBC слова пресс-секретаря P. Diddy. Телеканал отмечает, что музыкант должен выйти на свободу в мае 2028 года, однако завершение программы реабилитации может помочь сократить ему срок тюремного заключения на год.

3 октября суд в Нью-Йорке приговорил Комбса более чем к четырем годам тюремного заключения за транспортировку людей для занятия проституцией. Защита музыканта просила о 14 месяцах тюремного срока, прокуратура настаивала более чем на 11 годах лишения свободы.

В июле жюри присяжных признало рэпера виновным по двум эпизодам транспортировки людей для занятия проституцией, но вместе с тем посчитало, что он невиновен в более тяжких преступлениях, грозивших ему пожизненным заключением, - вымогательстве и торговле людьми.