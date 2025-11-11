Госдума приняла закон о закреплении кадров в системе здравоохранения

Документ предусматривает, что поступившие на бюджет по специальностям ординатуры должны будут заключать договоры о целевом обучении

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в третьем чтении законопроект, который в том числе предусматривает, что поступившие на бюджетные места по специальностям ординатуры должны будут заключать договоры о целевом обучении.

Законопроект был инициирован правительством, изменения предполагаются в закон "Об образовании в РФ" и в закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ". Предлагается установить, что студенты-бюджетники, обучающиеся по специальностям ординатуры, должны будут в первый учебный год заключить договоры о целевом обучении при наличии предложений о заключении таких договоров и при соответствии студента требованиям, которые предъявил заказчик.

В законопроекте содержатся требования и к другим категориям студентов: к тем, кто восстановился для дальнейшего обучения, перевелся на бюджетную форму обучения, а также к студентам, чей договор на целевое обучение был расторгнут - либо заказчиком в одностороннем порядке, либо самим обучающимся из-за отсутствия мер поддержки, предусмотренных договором. Предполагается, что такие студенты должны будут заключить целевой договор в течение года с момента расторжения предыдущего документа, перевода или восстановления.

В законопроекте также отмечается, что студентов будут отчислять, если они в установленный срок не заключат договор о целевом обучении при наличии предложений и соответствии требованиям заказчика, а также если они расторгнут договор в одностороннем порядке. Если студент в указанный срок не смог заключить договор, у него будет возможность по заявлению перевестись с бюджетной формы обучения на платную. Если до конца периода обучения предложения так и не поступят или студент не будет подпадать под критерии заказчиков, с него снимут обязанность заключить договор.

Нововведения предполагают, что при невыполнении обязательства заказчиком трудоустроить медика, завершившего целевое обучение за счет бюджета, при невыполнении выпускником обязательства отработать назначенный срок согласно договору о целевом обучении, а также в случае расторжения договора одной из сторон, заказчик или выпускник будут выплачивать компенсацию в размере расходов на обучение в сумме, не менее чем за первый год учебы.

Наставники для выпускников

Теперь после завершения обучения и прохождения аккредитации по соответствующей специальности выпускник будет проходить процедуру наставничества сроком не более трех лет. По окончании периода наставничества прошедшие процедуру подлежат периодической аккредитации специалиста.

Сроки, в течение которых должно осуществляться наставничество, зависят от специальности (направления подготовки) и/или места нахождения организации, в которой осуществляется медицинская деятельность. Если наставничество в сфере не осуществлялось или осуществлялось менее установленного срока, специалист проходит повторно первичную аккредитацию.