Ростовские онкологи будут ежемесячно приезжать в Запорожскую область

Поручение дал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Специалисты из Национального медицинского исследовательского центра онкологии (ФГБУ "НМИЦ онкологии" Минздрава России) в Ростове-на-Дону будут ежемесячно приезжать в Запорожскую область в помощь местным докторам по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. Об этом рассказали в запорожском Минздраве.

Принимают пациентов врачи в Мелитопольском областном онкологическом диспансере. В 2024 году был открыт после капремонта незавершенный в украинский период корпус диспансера, закуплено и установлено необходимое медицинское оборудование, открыты новые отделения, увеличен коечный фонд.

"Одиннадцать лучших врачей из Ростовского онкоцентра приехали в регион по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. <…> По указанию Минздрава России и руководства Ростовского онкоцентра, такие визиты станут регулярными. Бригада врачей будет приезжать в Запорожскую область каждый месяц. Это значит, что пациенты смогут получать качественную медицинскую помощь, не уезжая далеко от дома", - говорится в Telegram-канале регионального ведомства.

По словам замгендиректора по клинико-экспертной работе НМИЦ онкологии Минздрава России Юрия Фоменко, в Мелитополь прибыли специалисты по всем основным видам рака, по злокачественным образованиям легких, головы и шеи, а также онкомаммолог, онкогинеколог и онкоуролог.

28 октября губернатор Запорожской области заявил, что власти решают вопрос серьезного дефицита врачей. По его словам, нехватка врачей только высшей категории в регионе составляет порядка 50%.