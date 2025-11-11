Депутат Лантратова призвала создать платформу для мониторинга школьного питания

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений отметала, что такое решение позволит родителям отслеживать меню и стоимость блюд

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Единая цифровая платформа для мониторинга школьного питания, которая позволит родителям в режиме онлайн отслеживать меню, качество и стоимость блюд, а также оперативно реагировать на возможные нарушения, должна быть создана в РФ. Об этом ТАСС заявила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, первый замглавы фракции "Справедливая Россия" Яна Лантратова.

Ранее в социальных сетях появились сообщения о поступлении в школьные столовые на Камчатке партии хлеба, в которой были обнаружены насекомые. В пресс-службе прокуратуры региона сообщили, что организована проверка качества питания в школах Мильковского района Камчатского края.

"Необходимо создать единую цифровую платформу для мониторинга школьного питания, где родители могут заранее видеть ежедневное меню в столовых, оценить сбалансированность рациона, калорийность, стоимость блюд и соответствие установленным нормам. А главное, что они на ней смогут реагировать, если с чем-то не согласны, указывать на нарушения. И получать обратную связь", - сказала Лантратова.

По ее словам, одно из подобных решений уже внедрено в Воронежской области - цифровая платформа "Управление школьным питанием региона". В результате, отметила депутат, в Воронеже зафиксировано пятикратное снижение количества жалоб на качество школьного питания. "Такой опыт надо масштабировать на федеральном уровне. Это снизит количество нарушений и повысит уровень доверия со стороны родительского сообщества", - добавила она.

"К сожалению, уже не первый случай, когда в школьных столовых ребятам дают дешевую, а иногда и вовсе испорченную еду. И вопрос детского питания, который должен быть приоритетным, становится лишь средством наживы для недобросовестных руководителей, поставщиков и местных чиновников. Постоянно получаю жалобы от родителей на некачественную еду, несбалансированность меню и плохую организацию работы школьных столовых", - заключила Лантратова.