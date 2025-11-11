Мишустин: в российских школах функционирует свыше 600 аграрных классов
Редакция сайта ТАСС
11:27
МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Количество классов с агроуклоном в российских школах перевалило за 600. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии "Развитие агропромышленного сектора и обеспечение продовольственной безопасности".
"Чтобы обеспечить интенсивный темп производства нашей агронауке нужна, конечно, молодежь подготовленная, увлеченные ребята, которые готовы развивать сельское хозяйство", - констатировал премьер. "Система их обучения была существенно переформатирована с учетом запросов отрасли. С 1 сентября 2025 года школьники в 67 регионах занимаются в агроклассах, которых уже более 600", - поделился последними данными Мишустин.