Студенты РФ и Кыргызстана смогут совместно работать в рамках проектов РСО

КРАСНОЯРСК, 11 ноября. /ТАСС/. Студенты из России и Кыргызстана будут совместно работать в рамках проектов Российских студенческих отрядов (РСО). Об этом говорится в сообщении пресс-службы РСО со ссылкой на председателя правления организации, члена комитета Госдумы РФ по охране здоровья Юлию Дрожжину.

В рамках проходящего в Красноярске Всероссийского слета студенческих отрядов 11 ноября было подписано соглашение сотрудничестве с Кыргызской государственной медицинской академией им. И. К. Ахунбаева.

"Выход на международное сотрудничество для Российских студенческих отрядов - важный этап развития. Уже несколько лет к нашим проектам присоединяются ребята из Белоруссии и Кыргызстана. На Всероссийском слете мы закрепили партнерство с Кыргызской государственной медицинской академией имени И. К. Ахунбаева. Это дает возможность студентам работать вместе, обмениваться опытом и профессиональными подходами. Уверена, что такое взаимодействие поможет и нам привлекать больше молодых специалистов в государственные медицинские учреждения России, и нашим коллегам - развивать свои медицинские отряды", - приводятся в сообщении слова Дрожжиной.

Подписанное соглашение нацелено на совместную работу по развитию движения студенческих медицинских отрядов на базе Кыргызской государственной медицинской академии. Согласно документу, работа в составе студенческих отрядов будет засчитываться студентам в качестве производственной практики. Студенты уже имеют опыт участия в трудовых проектах РСО. В планах - увеличить численность студенческих медицинских отрядов и реализовать трудовой проект на территории Кыргызстана.

"Этим летом 13 студентов нашей медицинской академии работали в составе Российских студенческих отрядов - это был первый опыт подобного сотрудничества. Ребята вернулись домой вдохновленными и воодушевлёнными самой идеей такого молодежного движения и загорелись желанием развивать студенческие отряды у нас в Кыргызстане", - отметила заведующая сектором организации производственной практики учреждения Кыргызская государственной медакадемии Жамила Мадалбекова.

Также 11 ноября в Красноярске стартовал Всероссийский конкурс профессионального мастерства "Труд крут" по 9 направлениям, включая состязания среди студенческих медицинских отрядов. С 11 по 13 ноября 56 студентов медиков из 16 региональных команд участвуют в конкурсе профессионального мастерства среди медицинских отрядов. Также пройдет личный зачет для студентов фармацевтов.

О Всероссийском слете

Всероссийский слет - это ежегодное мероприятие студенческих отрядов, в ходе которого подведены итоги трудового сезона. В 2025 году мероприятие пройдет в Красноярске в период с 11 по 16 ноября. Участниками слета станут более 3 тыс. молодых людей из 85 регионов России, среди участников также будут представители 80 дружественных стран, а также работодатели и партнеры РСО. Организаторы мероприятия - Российские студенческие отряды, Минобрнауки РФ, Правительство Красноярского края и Сибирский федеральный университет.

