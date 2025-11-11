В обновленный атлас Камчатки включат более 70 новых географических объектов

Его разрабатывали с учетом современного районирования и зонирования территорий традиционного природопользования

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Новый географический атлас Камчатки будет содержать более 70 новых географических объектов, которые не были отмечены в предыдущих атласах. Выход в свет ожидается в марте 2026 года, сообщили ТАСС в пресс-службе издательства "Наука".

"Камчатские ученые на средства гранта Русского географического общества провели ряд полевых исследований, чтобы уточнить существующие карты полуострова. Новые карты включены в современный атлас, который уже ждут административные и бизнес-структуры на полуострове. Так как первое описание Камчатки ровно 270 лет назад вышло в нашем учреждении, мы приняли решение поддержать издание современного атласа", - заявила заместитель директора издательства "Наука" Анастасия Колпащикова, чьи слова приводятся в сообщении.

11 ноября в издательстве прошло совещание по подготовке к изданию нового географического атласа Камчатки. Этот день выбран не случайно, так как 11 ноября 1711 года родился Степан Крашенинников - первый ученый, составивший научное описание Камчатки, отметила заместитель председателя Камчатского отделения РГО Татьяна Михайлова. Результат исследований Крашенинникова вышел в виде книги "Описание Земли Камчатки" в 1755 году в типографии Академии наук (ныне издательство "Наука").

"В прошлом году к дню рождения Крашенинникова мы переиздали его книгу в премиальном переплете. Мы стремились, чтобы первая книга о Камчатке была представлена на полуострове. Теперь это издание есть в библиотеке губернатора Камчатки, в муниципальных библиотеках, а также продается в книжных магазинах Петропавловска-Камчатского", - добавила руководитель редакции наук о Земле Издательства "Наука" Оксана Толстых.

Новый атлас разрабатывался с учетом современного районирования и зонирования территорий традиционного природопользования, промышленных территорий и развивающейся городской застройки. К новинке уже проявили интерес компании-недропользователи и организации коренных народов Камчатки.

"Атлас важен для нас, так как сейчас ведется работа по сохранению аутентичных названий природных объектов на языках восьми коренных народов, проживающих на Камчатке. Более семидесяти объектов, которые не были включены в издававшиеся во времена СССР атласы, теперь нанесены на наши карты и включены в новый атлас, и работу по присвоению названий на родных языках наших народов мы продолжаем, благодаря ученым", - рассказал президент Ассоциации коренных народов Камчатки Андрей Метелица.