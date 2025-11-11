Спикер парламента Грузии соболезнует семьям погибших в катастрофе самолета ВС

Шалва Папуашвили также выразил солидарность Турции в этот час скорби

ТБИЛИСИ, 11 ноября. /ТАСС/. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили выразил соболезнования семьям погибших в результате катастрофы турецкого военно-транспортного самолета, разбившегося на грузинской территории.

"Я глубоко опечален трагическим падением турецкого военно-транспортного самолета в Грузии. Мои мысли с семьями членов экипажа, потерявших жизни. Мы выражаем солидарность Турции в этот час скорби", - написал Папуашвили в Х.

Также соболезнования выразила глава МИД Грузии Мака Бочоришвили. Министр сообщила, что побеседовала в связи с трагедией с турецким коллегой Хаканом Фиданом. По словам Бочоришвили, правительства двух стран находятся в тесной координации.