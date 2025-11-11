Щеголев: многодетная семья должна стать нормой для молодежи

Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе подчеркнул, что СМИ должны активно участвовать в формировании общественного восприятия семьи

Редакция сайта ТАСС

Полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Образ многодетной семьи должен стать нормой для молодежи. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе, председатель попечительского совета Института демографической политики имени Д. И. Менделеева Игорь Щеголев.

"[Многодетная семья] должна быть нормой у молодежи, у старшего поколения, у среднего [поколения] - у всех. Мы должны понимать, что нормальная семья - это трое детей и больше", - сказал он в ходе пресс-конференции, посвященной объявлению номинаций и состава жюри первой национальной премии "Большая семья России" для представителей СМИ за лучшее освещение темы семьи в информационном пространстве. За каждую номинацию в денежном эквиваленте премия составит по 500 тыс. рублей.

Щеголев подчеркнул, что СМИ должны активно участвовать в формировании общественного восприятия семьи. "Чтобы у нас возникла эта норма, новое видение [семьи], новая культура, возможно, только общими усилиями и, в первую очередь, усилиями средств массовой информации", - сказал полпред.