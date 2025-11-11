На Ставрополье в 2029 году намерены организовать выпуск радиофармпрепаратов

На 2026 год в регионе также запланирована закупка высокотехнологичного оборудования

СТАВРОПОЛЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Выпуск радиофармпрепаратов планируют запустить на Ставрополье на базе Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера. Сейчас регион закупает их, сообщил министр здравоохранения края Юрий Литвинов.

"На 2029 год предполагается организация позитронно-эмиссионной томографии на базе онкологического диспансера. Это серьезные мероприятия. Речь идет о том, что там будет не только ПЭТ-сканер, но и возможность производить радиофармпрепараты. Сегодня мы их приобретаем, а так мы сможем их делать на базе своего учреждения", - сказал он в ходе пресс-конференции в региональном информационном центре Ставропольского края.

На 2026 год в регионе также запланирована закупка высокотехнологичного оборудования. "В 2026 году в мероприятии по проекту "Продолжительная активная жизнь" мы будем приобретать ОФЭКТ/КТ. Это оборудование, которое предназначено для диагностики заболеваний с использованием радиоактивных изотопов", - отметил Литвинов.

Ранее заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин на международном форуме "Мировая атомная неделя" сообщал, что терапию с применением радиофармпрепаратов в России к 2024 году прошли почти 30 тыс. пациентов. Общее количество диагностических исследований с применением этих препаратов превысило 1 млн в год. По его словам, более точная диагностика заболеваний с применением радиофармпрепаратов способствует активному внедрению в практическую медицину персонализированных подходов.