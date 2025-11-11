ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Посол РФ вручил награды немецким активистам за работу по уходу за советскими мемориалами

Сергей Нечаев вручил Благодарственное письмо президента России председателю Союза охраны традиций Национальной Народной Армии и Пограничных войск ГДР, подполковнику в отставке Зигфриду Айхнеру и Почетную грамоту Российского военно-исторического общества руководству и активу Союза
18:06
Кристина Зоркина/ ТАСС
БЕРЛИН, 11 ноября. /ТАСС/. В посольстве России в Германии состоялась торжественная церемония вручения Благодарственного письма президента РФ и Почетной грамоты Российского военно-исторического общества германским активистам за их деятельность по сохранению и уходу за расположенными на территории ФРГ советскими воинскими захоронениями. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

"Некоторое время назад Союз охраны традиций Национальной Народной Армии и Пограничных войск ГДР организовал акцию "80 советских мемориалов к 80-летию Великой Победы", - рассказал, выступая на церемонии, посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев. - Вот эта группа пожилых людей, бывших военнослужащих объездила советские воинские захоронения, где навела порядок, возложила венки и прислала замечательный фотоальбом об этой акции. Он сопровождался трогательным письмом актива в адрес президента РФ Владимира Владимировича Путина". Российская сторона, по словам дипломата, с благодарностью отреагировала на инициативу.

Благодарность за ее проведение, как отметил посол, поступила лично от президента РФ. Посол России вручил Благодарственное письмо президента России председателю Союза охраны традиций Национальной Народной Армии и Пограничных войск ГДР, подполковнику в отставке Зигфриду Айхнеру и Почетную грамоту Российского военно-исторического общества руководству и активу Союза.

"Уважаемый господин Айхнер, позвольте выразить искреннюю признательность руководству и активу Союза охраны традиций Национальной Народной Армии и Пограничных войск ГДР за бережное отношение к сохранению истории, в частности, за проведение силами Союза масштабной акции памяти "80 советских мемориалов к 80-летию Победы". Инициатива Совета, которая в нынешних непростых геополитических условиях, несомненно, является актом гражданского мужества и проявлением верности исторической правде, заслуживает самой высокой оценки. Сердечно благодарю Вас и Ваших соратников за верность добрым традициям российско-германской дружбы, неизменное уважение к истории и нашей стране", - зачитал Нечаев слова из письма Путина.

Награды из рук посла РФ также получили некоторые соотечественники.

"Я искренне признателен нашим коллегам и друзьям в администрации президента, Российскому военно-историческому обществу за помощь и поддержку этой важной акции наших немецких друзей, которая, как вы понимаете, в нынешней политической обстановке была непростой и была сопряжена с известными рисками, потребовалось и гражданское мужество, и стойкость, чего, правда, этим людям, скажу вам откровенно, не занимать", - заключил Нечаев. 

