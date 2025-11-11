ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Кириенко назвал хорошей идею проведения детского "Интервидения"

Взрослый конкурс получился, также отметил первый замруководителя администрации президента РФ
15:17
МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Вопрос о проведении детской версии международного музыкального конкурса "Интервидение" стоит обсудить, считает первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Хорошая идея. Давайте попробуем обсудить такую идею с наблюдательным советом. Взрослый конкурс получился, абсолютно точно", - сказал он в интервью проекту "НЬЮМ ТАСС", отвечая на вопрос, стоит ли ждать появления детской версии "Интервидения".

"Идея с детским [конкурсом] хорошая", - отметил Кириенко.

"Интервидение" - песенный конкурс существовавшей в 1946-1993 годах Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT) - проводилось в 1960-1980-х годах. В конкурсе принимали участие не только социалистические страны, близкие СССР, но и Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия, Финляндия.

Возрожденное "Интервидение" прошло 20 сентября 2025 года в Москве, Россию на конкурсе представил заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman. Участие в "Интервидении" приняли более 20 стран, включая все государства БРИКС. ТАСС - информационный партнер конкурса. 

РоссияКириенко, Сергей Владиленович