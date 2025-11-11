Умерла старейшая жительница Испании

Анхелине Торрес было 112 лет

Глава правительства автономного сообщества Каталония Сальвадор Илья и Анхелина Торрес © Salvador Illa Roca/ X

МАДРИД, 11 ноября. /ТАСС/. Старейшая жительница Испании Анхелина Торрес умерла в возрасте 112 лет. Свои соболезнования выразил глава правительства автономного сообщества Каталония Сальвадор Илья.

"В прошлом году мне посчастливилось познакомиться с Анхелиной Торрес, - отметил политик. - Мудрая женщина, полная веры и доброты, очень трудолюбивая и сильная". "Мои глубочайшие соболезнования ее семье", - добавил он.

Торрес родилась 18 марта 1913 года в каталонском населенном пунтке Бельвис. С детства жила в Барселоне. Она была пятой из семи братьев и сестер.

После ее смерти самой пожилой жительницей Испании становится 111-летняя Карме Ногера Фальгера, родившаяся в 1914 году.