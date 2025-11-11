В Курской области запустили проект "Губернаторский резерв - 2026"

Его целью назвали поиск управленцев, готовых работать в команде областного правительства

КУРСК, 11 ноября. /ТАСС/. Кадровый проект "Губернаторский резерв - 2026" стартовал в Курской области. Его цель - найти управленцев, готовых работать в команде областного правительства, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

"Власть не может работать без человеческой вовлеченности и кадры - самый ценный наш ресурс. В Курской области запускаем проект "Губернаторский резерв - 2026". <…> В команде правительства региона как никогда нужны активные, компетентные, заинтересованные в развитии и процветании родного края. Цель проекта "Губернаторский резерв - 2026" - найти и поддержать руководителей, которые не желают останавливаться на достигнутом, хотят и могут сделать Курскую область лучше, краше, богаче", - написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор Курской области выразил надежду, что власти сумеют сформировать достойный кадровый резерв региона при помощи проекта. "Кто сможет участвовать в проекте? Возраст - от 24 до 55 лет, наличие высшего образования, гражданство РФ, опыт управленческой деятельности не менее двух лет, отсутствие судимости, отсутствие факта осуждения к наказанию, отсутствие вступившего в законную силу приговора суда о лишении лица права занимать определенные должности, отсутствие факта нахождения под следствием в качестве подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу", - проинформировал Хинштейн.